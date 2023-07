Libyas regjering advarer om konsekvenser etter nedstenging av oljefelter

Uttalelsen om muligheten for å erklære force majeure, det vil si at det har skjedd uforutsette forhold eller omstendigheter utenfor myndighetenes kontroll, kom fredag, dagen etter at en stamme stengte tre oljefelt i protest mot bortføringen av en tidligere finansminister.

Departementet oppfordrer alle involverte parter til å holde energiproduksjon og eksport atskilt fra enhver strid.

Stenging av oljefeltene kan gjøre stor skade på markedsføring av libysk olje og undergrave arbeidet som er blitt gjort for å stabilisere produksjonen i landet, uttaler departementet.

Produksjonen på oljefeltene El Feel, Sharara og 108 ble stengt torsdag av al-Zawi-stammen, som protesterer mot bortføringen av tidligere finansminister Faraj Bumatari, ifølge en stammeleder.