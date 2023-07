Florida-kvinne dømt til seks års fengsel etter kongresstormingen

Kvinnen ble dømt i en føderal domstol i Washington D.C. fredag, etter å ha blitt funnet skyldig i januar i år på sju tiltalepunkter. Kvinnen ble pågrepet i juni 2021, fem måneder etter stormingen.

Hun var del av en stor gruppe mennesker som brøt seg gjennom politiets sperringer, uttalte aktoratet i rettssaken. På et tidspunkt grep hun fatt i en av politifolkenes skjold, og senere dyttet hun en politikonstabel med en flaggstang, noe som gjorde at han falt og slo hodet, ifølge rettsdokumentene.

Kvinnen sluttet seg også til en gruppe som dyttet politifolk ned en trapp, står det videre. Ifølge rettspapirene hadde kvinnen i tillegg tatt til orde for revolusjon i sosiale medier og samarbeidet med andre om en erklæring om å forby Det demokratiske partiet.

Over 1.000 personer er blitt pågrepet i nesten alle USAs 50 delstater for angivelige kriminelle handlinger knyttet til stormingen av Kongressen. Over 350 personer er blitt siktet for angrep mot politi eller for å ha hindret politiet i sitt arbeid.