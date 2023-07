15 antatte menneskesmuglere tatt i Bulgaria

Politiet gjennomførte aksjoner i hovedstaden Sofia og andre byer torsdag og fredag.

Rundt 40 migranter, blant dem barn, ble funnet i en tankbil nær landsbyen Chepintsi, ikke langt unna Sofia. Tankbilen var modifisert slik at den kunne frakte folk.

Innenriksdepartementet opplyser at menneskesmuglerne var «usedvanlig oppfinnsomme» i rutevalg og transportmidler.

Bulgaria utgjør en av EUs yttergrenser. Et 259 kilometer langt piggtrådgjerde går langs grensen til Tyrkia. Siden 2017 har strekningen blitt overvåket med varmekamera.

Bulgaria har, i likhet med Romania, som mål å kunne bli med i Schengen neste år. I desember i fjor ga Østerrike uttrykk for bekymring over dette ønsket og mente at de to landene tok for lett på ulovlig innvandring.

Ingen nye medlemmer kan slutte seg til Schengen uten at alle medlemslandene er enige.

Migranter prøver å ta seg ulovlig over grensen til Bulgaria for å unngå å bli registrert ved ankomst til landet. Målet deres er som regel å dra videre til Sentral- og Vest-Europa.