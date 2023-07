Skuespillere står streikevakt i Hollywood

Hundrevis av streikende skuespillere med plakater marsjerte fram og tilbake foran bygningen til Netflix på Sunset Boulevard, samt HBO, Amazon og Paramount, mens passerende bilister tutet til støtte for dem. I New York streiket de utenfor Universal Studios.

– Vi er i dette for så lenge det tar, dette er et historisk øyeblikk, sier Vera Cherny, som har hatt roller i «The Americans» og «For All Mankind».

Med streiken sluttet skuespillerne seg til manusforfatterne som har streiket i flere uker. Dermed har Hollywood fått sin første storstreik på 63 år.

Skuespillernes fagforbund Sag-Aftra innledet streiken ved midnatt natt til fredag etter at 98 prosent av medlemmene stemte for streik.

Rundt 65.000 organiserte skuespillere er i streik. Stridens eple i forhandlingene med filmstudioene var lønn og rettigheter. Skuespillerne krever også garantier for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens