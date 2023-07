Ifølge opplysninger til svenske TV 4 var det en kvinne og to barn i bilen, som ble oppdaget av en politipatrulje torsdag kveld. Politiet mistenker ifølge TV 4s opplysninger at kvinnen skjøt barna og deretter seg selv.

Politiet har bare bekreftet at de etterforsker to drap og at de ikke leter etter noen gjerningsperson.

– Hendelsesforløpet er ganske klart for oss. Det finnes en relasjon mellom de involverte, sa politiets pressetalsperson Angelica Israelsson Silfver fredag morgen.

De tre ble funnet av en forbipasserende patrulje som var på et annet oppdrag utenfor Skinnskatteberg, et lite tettsted 17 mil nordvest for Stockholm klokken 21.20 torsdag kveld.

Politiet vil ikke oppgi alder eller kjønn på de involverte, men understreker at ingenting tyder på noen koblinger til gjengkriminalitet. De pårørende er varslet.