Lavrov på Asean-møte avviser tvert å trekke styrkene ut av Ukraina

Den skarpe ordvekslingen fant sted på Asean-møtet i Indonesias hovedstad Jakarta. Flere titalls utenriksministre deltok på møtene her, også fra USA, Norge, Kina og Japan.

– Lavrov svarte meg svært aggressivt og sa at alt er en vestlig konspirasjon, og at krigen vil fortsette, siden Russland på ingen måte er klar for å stanse aggresjonen og trekke ut sine styrker, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Borrell sa han hadde forklart for Lavrov hvorfor EUs 27 land støtter Ukraina, og ba Russland trekke tilbake sine styrker, «som eneste måte å få slutt på krigen».

Lavrov er sendt til Asean-møtet, og mange andre multilaterale møter, for å legge fram Russlands syn etter hvert som Russland blir stadig mer isolert internasjonalt.

Hans talskvinne Maria Zakharova sier at Lavrov ikke har noen planer om å møte USAs utenriksminister Antony Blinken mens møtet varer.