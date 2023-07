Kinesisk barnehagelærer henrettet etter giftdrap på barn

Hendelsen skjedde i mars 2019. Hun fikk dødsstraff under en rettssak i 2020, og torsdag ble henrettelsen kunngjort ved retten i byen Jiaozuo i Henan-provinsen.

Førskolelæreren helte natriumnitritt i grøten som barna skulle spise til frokost, hvorpå barna begynte å kaste opp og besvime. En gutt ble så syk at han døde av organsvikt ti måneder senere.

Motivet skal ha vært et hevnangrep mot en kollega som hadde ansvar for barna som ble forgiftet. De to skal ha hatt en faglig disputt. Læreren skal også ha helt natriumnitritt i kaffekoppen til ektemannen i 2017. Han fikk lettere skader.

Natriumnitritt brukes ofte som tilsetningsstoff i saltlaken i kjøtt. Bruken av stoffet er imidlertid svært omstridt i Norge, nettopp fordi det kan gjennomgå en kjemisk reaksjon i magen og bli giftig.