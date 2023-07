Svensk politi tillater ny brenning av hellige bøker i Stockholm

Det er en mann i 30-årene som har søkt om å få brenne de to hellige bøkene utenfor ambassaden. Han hevder demonstrasjonen er et svar på koranbrenningen utenfor en moské i den svenske hovedstaden i slutten av juni, og «en symbolsk samling for ytringsfriheten».

Koranbrenningen i juni utløste raseri i store deler av den muslimske verden og førte blant annet til store demonstrasjoner og stormingen av den svenske ambassaden i Iraks hovedstad Bagdad.

Israels ambassadør i Sverige har tidligere uttrykt sjokk og forferdelse over ytterligere bokbrenninger.

– Dette er helt klart et uttrykk for hat som må stoppes, skrev han på Twitter i begynnelsen av juli.