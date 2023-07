FN: 165 millioner mennesker kastet ut i fattigdom på kun tre år

Det betyr at 75 millioner mennesker i løpet av knappe tre år har blitt kastet ut i ekstrem fattigdom, hvor de tjener mindre enn 2,15 dollar om dagen, ifølge en studie publisert i FNs utviklingsprogram (UNDP) torsdag.

Samtidig har ytterligere 90 millioner mennesker blitt tvunget under fattigdomsgrensen på 3,65 dollar om dagen, og sliter med å sette mat på bordet. Alle de 165 millioner menneskene som har blitt ført ut i fattigdom de siste tre årene bor i lavinntektsland eller lavere mellominntektsland, sa UNDP.

– De fattigste lider mest, og inntektene deres i 2023 anslås å være under nivået som var før pandemien, heter det i FN-rapporten.

Ber om pause

Finansministre fra 20 and møtes neste uke i India for å diskutere hvordan de skal håndtere fattigdomskrisen og en eventuell reform av den internasjonale gjeldsstrukturen.

FN har bedt land om at gjeldsnedbetaling for utviklingsland settes på pause for å sørge for at pengene i stedet brukes på «sosiale utgifter og til å motvirke effekten av makroøkonomiske sjokk».

– Løsningen er ikke utenfor rekkevidde for det multilaterale systemet, sa UNDP.

Kostnadene for å løfte 165 millioner mennesker ut av fattigdom anslås ifølge FN å ligge på over 14 milliarder dollar, tilsvarende over 140 milliarder kroner.

Men hvis man også inkluderer inntektstap for de som allerede var fattige før gjeldskrisen slo inn for tre år siden, ligger prislappen nå på 107 milliarder dollar, eller 0,065 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

Bruker mer penger på renter

Ifølge en annen FN-rapport publisert onsdag bor 3,3 milliarder mennesker, nesten halvparten av menneskeheten, i land som bruker mer penger på å betale renter på gjeld enn på utdanning og helse.

FN-kontorets sjef Achim Steiner er svært bekymret over utviklingen.

– Det dette betyr er at myndigheter ikke lenger kan betale lærere, ansette leger og sykepleiere på sykehus eller sørge for at nødvendig medisin er tilgjengelig på landsbygda, sier han til journalister.

Han sier verden trenger nye mekanismer for å forutse og absorbere de verste økonomiske sjokkene, og at mer må gjøres for å få finansstrukturen til å fungere for de mest sårbare.

– Passivheten ved å ikke restrukturere utviklingslands statsgjeld har en stor menneskelig kostnad, sier han.

Tidligere denne uka fordømte FNs generalsekretær António Guterres det han omtaler som et utdatert globalt finanssystem som «gjenspeiler dynamikken fra kolonitiden».