Tusenvis demonstrerer imot Aserbajdsjan i Nagorno-Karabakh

Rundt 6000 hadde samlet seg i byen Stepanakert i enklaven, ifølge en AFP-journalist som ble vitne til demonstrasjonen.

Nagorno-Karabakh er en selvstyrt separatistregion som ligger inne i Aserbajdsjan. I april i år satte Aserbajdsjan opp en veisperring mellom Armenia og enklaven, noe som har skapt bekymring om humanitær krise i regionen.

– Situasjonen er forferdelig. Om noen få dager vil det føre til irreversible konsekvenser, sier minister Gurgen Nersisyan i Nagorno-Karabakh.

I slutten av forrige måned forsøkte USAs utenriksminister Antony Blinken å mekle mellom landene. Etter meklingen ble rundet av, sa Blinken at det var mye arbeid som gjensto før de ble enige.

Nagorno-Karabakh, som selv kaller seg Artsakh, har vært gjenstand for en mange tiår lang konflikt mellom de to kaukasiske naboene. Konflikten brøt ut i full krig for tre år siden.