Drapsdom opphevet i USA – dommeren og aktor hadde forhold

Ankedomstolen i Oklahoma City opphevet drapsdommen torsdag. Med tre mot to stemmer stemte domstolen i favør av den tiltalte, en mann som var blitt dømt til fengsel på livstid etter et drap i 2021.

Dermed blir det ny rettssak.

Den tiltaltes forsvarere leverte inn anken etter at nye opplysninger dukket opp om et seksuelt forhold mellom dommeren i tingretten, og en av aktorene i saken.

Dommeren gikk selv av i mars 2021 etter at tre kvinnelige advokater hadde anklaget ham for seksuelt krenkende atferd. Dommeren ble aldri siktet. Selv sa han at seksuell omgang med to av dem skjedde med samtykke.

– Mine domsavsigelser var rettferdige og støttet med bevis og fakta fra advokatene, sa han på en høring i november 2021.