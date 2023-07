Asia-børsene åpner opp

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen steg 0,98 prosent da markedet åpnet fredag morgen. Den bredere Topix-indeksen gikk opp 0,52 prosent i morgenhandelen.

Hang Seng-indeksen i Hongkong åpnet med en oppgang på 0,95 prosent.

Det er femte dag på rad at Hongkong-børsen klatrer. Oppgangen settes i sammenheng med at inflasjonen i USA ser ut til å være lavere enn antatt, og at det i sin tur kan føre til at den amerikanske bankens rekke med renteøkninger kan være ved veis ende.

Hovedindeksene på de kinesiske fastlandsbørsene i Shanghai og Shenzhen gikk også inn i positivt terreng, med henholdsvis 0,14 prosent og 0,07 prosent da markedene åpnet der fredag.