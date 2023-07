Syria åpner for levering av nødhjelp fra Tyrkia

Syria kommer med tilbudet etter at FNs sikkerhetsråd nylig ikke klarte å bli enig om å godkjenne operasjonen fordi Russland la ned veto.

FN-leveransene av nødhjelp til opprørskontrollerte områder i Syria må være i fullt samarbeid og samordning med syriske myndigheter, sier Syrias FN-ambassadør Bassam Sabbagh i et brev til Sikkerhetsrådet.

Russland la tirsdag ned veto mot å forlenge FN-operasjonen i ni måneder og godkjente heller ikke et utvannet forslag om en seks måneders forlengelse.

EU beklaget sterkt det russiske vetoet, og utenrikssjef Josep Borrell påpekte at det betyr at 4 millioner mennesker, inkludert 3 millioner internt fordrevne, blir fratatt sin eneste mulighet for å få humanitær hjelp.