Putin sier at Wagner-gruppen fikk tilbud om å bli med i den russiske hæren

I et intervju med den russiske avisen Kommersant sier presidenten at han kom med tilbudet under et møte med Wagner-soldater og gruppens leder Jevgenij Prigozjin i slutten av juni.

Møtet fant sted fem dager etter at Wagner-gruppens feilslåtte forsøk på opprør mot den russiske militærledelsen. Opprøret ble avsluttet med at Kreml tilibød Prigozjin og hans krigere eksil i nabolandet Belarus og uten straffeforfølgelse.

I intervjuet sier Putin også at det er opp til den russiske nasjonalforsamlingen og regjeringen å diskutere juridiske rammer for private militære grupper. Wagner-gruppen finnes ikke uten noe juridisk rammeverk, sier han.

– Wagner eksisterer ikke. Det finnes ingen lov om private militære organisasjoner. Noe slikt finnes simpelthen ikke, sier Putin i intervjuet.