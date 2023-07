Selv om man trodde ettersøkt-plakater tilhørte gamle westernfilmer, er det få som har sett advarsler om en gjerningsperson med pels og snute. Men pøbelen som har skapt hodebry for viltmyndighetene i byen Santa Cruz den siste tiden, er ikke hvem som helst.

I flere uker har nemlig en fem år gammel hunnoter gått til angrep på surfere i den populære kystbyen, som er et kjent surfeparadis. I et forsøk på å vise sin misnøye har bråkmakeren til og med forsøkt å stjele surfebrett.

En fantastisk video publisert på Twitter viser hvordan hun klatrer opp på et surfebrett og prøver å ta det fra en surfer, som desperat prøver å riste henne av. Men oteren har overtaket, og surferen må omsider gi slipp og svømme etter henne for å prøve å få brettet tilbake. Det er nesten som om hun sier «Hvis denne tingen skal være i havet mitt, er den min».

Advarer mot sint oter

Nå har situasjonen imidlertid blitt så anspent at viltmyndighetene har lagt ut advarsler mot dyret som de mener truer «offentlig sikkerhet».

– På grunn av den økende risikoen for offentlig sikkerhet har et team fra Californias viltmyndighet (CDFW) og akvariet i Monterey Bay, som er trent i fangst og håndtering av havotere, blitt utplassert for å prøve å fange henne og flytte henne til et nytt hjem, sier viltmyndighetene i en uttalelse.

De første europeiske bosetterne som kom til USA, jaktet fram til 1900-tallet på havotere for pelsen deres, noe som førte til at bestanden gikk kraftig ned og oterne nesten ble utryddet.

I dag er havotere fortsatt en truet art i USA, men bestanden har økt, og det antas at det finnes rundt 3000 av dem i det nordlige Stillehavet.

Født i fangenskap

Det er imidlertid ikke helt uvanlig for surfere, kajakkentusiaster og seilere å møte på havotere i sjøen. Men fordi de små hodene deres stikker opp av vannet mens de svømmer, har folk en tendens til å synes de er søte, og glemmer at havotere faktisk er aggressive rovdyr som kan bite.

Likevel er oppførselen til hunnoteren i Santa Cruz utenom det vanlige, og eksperter stusser på hvorfor hun er så aggressiv.

Men lokale forskere kjenner henne godt. Ifølge New York Times ble hun selv født i fangenskap til en havoter som ikke lenger var redd for mennesker fordi de matet henne så ofte.

Biter surfere

Surfere synes imidlertid ikke det er så hyggelig å treffe på avkommet hennes.

– Jeg var redd, sier Joon Lee, en surfer som ble angrepet av oteren på søndag, til avisen Los Angeles Times.

– Jeg prøvde å svømme bort, men før jeg klarte å komme meg unna, bet hun i seg fast i beintauet mitt. Så jeg fikk panikk, sier han.

Hvor den sinte havoteren skal flytte når hun omsider blir plukket opp av viltmyndighetene, er foreløpig ukjent.