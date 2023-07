Guatemala rydder vei for ny runde i presidentvalget

Dermed avsluttes en rekke med forsøk på juridisk manøvrering etter at første runde i presidentvalget 25. juni fikk et usikkert utfall.

Der fikk ingen av de to kandidatene, sosialdemokratene Sandra Torres og Bernardo Arevalo, flertall. Valgresultatet ble gjenstand for flere runder i rettsapparatet etter anklager om uregelmessigheter, men resultatet fra juni-valget er nå offisielt godkjent, slår landets valgtribunal fast.

Torres er ekskona til tidligere president Alvaro Colom, mens Arevalo er sønn av den tidligere presidenten og reformisten Juan Jose Arevalo.

Torres fikk 15,86 prosent av stemmene i 25. juni-valget. Arevalo fikk 11,77 prosent. 20 andre kandidater sto også på stemmeseddelen.

Kunngjøringen om gjennomføringen av ny valgrunde i august kom onsdag etter at Guatemalas påtaleansvarlig for antikorrupsjon, Rafael Curruchiche, tidligere på dagen kunngjorde at han suspenderer den juridiske statusen til Arevalos parti Semilla. Han viste til det han kalte uregelmessigheter i innsamling av underskrifter på tiden da parti ble opprettet.

Det er usikkert om den påtaleansvarliges beslutning kan påvirke august-valgets gjennomføring. Valgtribunalets leder Irma Palencia sa da hun kunngjorde den nye valgrunden senere onsdag at hun ikke var kjent m ed Curruchiches beslutning.