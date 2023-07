Kyiv under angrep for tredje natt på rad

Ukrainsk luftvern ble aktivert for å skyte ned dronene i og rundt Kyiv tidlig natt til torsdag, der det kunne høres eksplosjoner.

Det falt ned vrakrester fra nedskutte droner i tre bydeler.

Militæradministrasjonen i Kyiv opplyser at vrakrester hadde falt ned over distriktet Solomjanskyj i sentrum av byen.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier at vrakrester forårsaket skader på en etasje i en leilighetsbygning i Darnytskyj-distriktet øst for byen. To personer ble såret, opplyser han.

I distriktet Sjevtsjenkivskyj lenger vest tok det fyr på en balkong.

Natt til torsdag kunne det høres eksplosjoner også andre steder i landet, blant annet i Khmelnytskyj i vest, i Mykolajiv i sør, og i Zaporizjzja i sørøst.