Kreml hevder Russlands president Vladimir Putin møtte lederen for leiesoldatgruppen Wagner , Jevgenij Prigozjin få dager etter opprøret i Russland. Det tar ikke alle for god fisk.

Den pensjonerte amerikanske generalen Robert Abrams tror ikke Wagner-sjefen blir å se i offentligheten igjen, og at han personlig tror han er drept. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Jeg blir overrasket om vi får se noen bevis for det påståtte møtet mellom Putin og Prigozjin. Jeg tror det er i stor grad tilgjort, sier den pensjonerte amerikanske generalen Robert Abrams til ABC News.

– Min personlige vurdering er at jeg tviler på vi noen gang vil se Prigozjin i offentligheten igjen. Jeg tror han enten blir holdt i skjul eller sendt i fengsel, eventuelt tatt hånd om på andre måter. Jeg tviler på vi ser noe til ham igjen, fortsetter Abrams.

Han sier at han personlig ikke tror Wagner-sjefen lengre er i live. Og skulle han være i live, så er han fengslet.

Lovet amnesti

Jevgenij Prigozjin og hans leiesoldater tok kontroll over en millionby sør i Russland og marsjerte mot Moskva 24. juni. Han avblåste opprøret samme kveld etter å ha blitt lovet amnesti for seg selv og sine menn.

Prigozjin har sagt at målet med opprøret ikke var å styrte den russiske regjeringen, men å stille hæren og flere av hærsjefene til ansvar for det han mente var uprofesjonelle handlinger og tabber gjort i Ukraina.

I etterkant av opprøret ble Prigozjin lovet eksil i Belarus, men forrige uke sa landets president Aleksandr Lukasjenko at verken Prigozjin eller hans leiesoldater befant seg i Belarus.

Den belarusiske presidenten hevdet at Wagner-lederen nå befinner seg i St. Petersburg i Russland.

«General Armageddon» også borte

Det er ikke kjent hvor general Sergej Surovikin (til venstre) befinner seg nå. Dersom det stemmer at han var medlem i Wagner-gruppen, slik CNN hevder, bidrar det neppe til at han får president Vladimir Putins gunst. Foto: Aleksej Druzjinin / AP / NTB Foto: NTB

Heller ikke Den russiske «General Armageddon» Sergej Surovikin har vært sett siden opprøret. Ifølge CNN var han hemmelig VIP-medlem i Wagner-gruppen.

Surovikin er ikke sett i offentligheten siden forrige lørdag, da han bønnfalt Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin om å legge ned våpnene og avslutte opprøret sitt. Rykter har gått om at han er pågrepet av russiske myndigheter.

Ifølge CNN hevder russiske lovgivere at Surovikin «hviler» og derfor ikke er tilgjengelig.

Det var under borgerkrigen i Syria at Surovikin fikk sitt lite flatterende kallenavn. Som sjef for det russiske luftvåpenets styrker i landet ble han kjent for nådeløs bombing av byer i Syria.