Putins talsmann Dmitrij Peskov bekrefter at et Kina-besøk er på dagsordenen til den russiske presidenten, men at dato ikke er fastsatt.

– Dette er et absolutt beleilig øyeblikk for å opprettholde den høye dynamikken i utviklingen av de bilaterale russisk-kinesiske forbindelsene, sier Peskov.

Kina og Russland forseglet på symbolsk vis sitt partnerskap da Putin besøkte Beijing under åpningen av vinter-OL, like før innledet invasjonen av Ukraina.

De to landene har siden styrket de økonomiske og militære båndene, og Kinas president Xi Jinping besøkte Moskva i mars i år.

Kina har ikke fordømt Russlands invasjon av Ukraina og har heller ikke sluttet opp om sanksjonene mot landet. Beijing kjøper blant annet store mengder russisk olje og gass.