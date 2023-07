Tysklands forsvarsminister sier han forstår Zelenskyjs Nato-frustrasjon

– Jeg forstår misnøyen og utålmodigheten, spesielt gitt situasjonen som Ukraina befinner seg i. Jeg har full sympati, sier forsvarsminister Boris Pistorius til den tyske kringkasteren ARD.

– Likevel så er en forpliktelse til stede. Ukraina skal få bli Nato-medlem så snart forhåndsbetingelsene er oppfylt. Dette er en avtale som aldri har eksistert med like klar ordlyd før, sier han videre.

Pistorius kom med uttalelsene sent tirsdag kveld. Tidligere på dagen langet Zelenskyj ut mot Nato-lederne som er samlet i Litauens hovedstad Vilnius. På et folkemøte sa Zelenskyj at det er «uhørt og absurd» at Ukraina ikke har fått noen tidslinje for Nato-medlemskap.

Han beskrev tilbakeholdenheten som en «svakhet» og sa at han skal ta dette opp med Nato-lederne når han møter dem onsdag.

I en erklæring fra Nato-toppmøtet tirsdag slår forsvarsalliansen at Ukrainas fremtid er i Nato. Det var budskapet Ukraina fikk også på Nato-toppmøtet i Bucuresti i 2008. Verken nå eller den gang ble det presentert noe tidsskjema.

Men veikartet som Nato-lederne ble enige om tirsdag, åpner for raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad når den tid kommer, uttalte Nato-sjef Jens Stoltenberg. Det skjer ved at landet slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan), fortalte han.

En rekke Nato-land har sagt at Ukraina ikke kan bli medlem så lenge krigen pågår. Det har også Zelenskyj erkjent.