FNs nødhjelpskorridor til Syria må stenge

FN-mandatet som har holdt nødhjelpskorridoren til den opprørskontrollerte nordvestlige delen av Syria åpen siden 2014, utløp mandag.

FNs generalsekretær António Guterres ønsket å forlenge mandatet med tolv måneder, men etter tautrekking blant Sikkerhetsrådets medlemmer ble det lagt et kompromissforslag om ni måneder forlengelse på bordet. Dette ble stanset av Russland som benyttet seg av vetoretten. Kina avsto fra å stemme.

– Dette er en trist dag for det syriske folk. Det vi akkurat nå ble vitne til, hva verden ble vitne til, var en ytterst grusom handling, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield etter avstemningen.

Stort behov etter jordskjelvkatastrofe

Russland fremmet deretter sitt eget forslag om å holde korridoren åpen i seks måneder, men var sammen med Kina alene om å stemme for dette. Ti andre medlemsland avsto fra å stemme, mens USA og Frankrike stemte imot.

Behovet for nødhjelp økte kraftig da Idlib-området ble rammet av et kraftig jordskjelv i februar.

Syrias president Bashar al-Assad åpnet da to regjeringskontrollerte grenseoverganger til Tyrkia for nødhjelpssendinger. I mai forlenget han åpningen av disse fram til midten av august.

Har utløpt flere ganger

Disse to overgangene er ikke nevnt i resolusjonene som mandag lå på Sikkerhetsrådet bord, og Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia antydet under debatten at de vil bli holdt åpne.

Det har også tidligere vært hard tautrekking i FNs sikkerhetsråd når mandatet til FNs nødhjelpskorridor skulle forlenges, og mandatet har flere ganger utløpt.

Få dager senere har det imidlertid blitt fremmet og vedtatt kompromissforslag som har sikret gjenåpning.