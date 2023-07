– USA har tatt et veldig farlig valg ved å tilby disse dødelige våpnene til Ukraina, sier utenriksminister Choe Son Hui til det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA.

Hun mener det nok en gang viser at USA er den egentlige parten som ødelegger for fred og anmoder til aggresjon. Videre krever Choe at USA trekker tilbake beslutningen.

– Nord-Korea vil fortsette å uttrykke sin støtte og solidaritet til Russland fram til de vinner fram, understreker utenriksministeren.