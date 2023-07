Natos Ukraina-dilemma: – Viktig å unngå splittelse

– Det er uhørt og absurd om en tidsplan ikke blir satt, verken for invitasjonen (om å bli med i Nato) eller for Ukrainas medlemskap. Samtidig som det blir brukt vage ord om «vilkår» for i det hele tatt å invitere Ukraina, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram på vei til Nato-toppmøtet i Vilnius.

Han har tydelige forventninger til Nato i et spørsmål som har splittet alliansen helt inn mot toppmøtet: hvordan skal medlemslandene svare på Ukrainas ønske om å bli med i alliansen?

Mens allierte i øst presser på for å tegne opp en tydelig timeplan for et ukrainsk Nato-medlemskap, holder USA igjen. Det samme gjør Tyskland.

Støre: Viktig å unngå splittelse

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter at det har pågått diskusjoner helt inn mot møtestart. Han er opptatt av å holde alliansen samlet.

– Nato har et vedtak om at Ukraina kan bli medlem av Nato. Men når og hvordan vil avhenge av krigens gang. Så er det viktig at vi unngår splittelse i Nato om dette spørsmålet, sier han til NTB.

– Det er ulike syn fra landene i Øst-Europa til andre land. Norge vil gjøre det de kan for å bidra til enighet, fortsetter han.

USA avviser tidsplan

Det hvite hus sa tidligere tirsdag at Nato vil legge fram en bane, en vei framover, for hvordan Ukraina en gang kan slutte seg til militæralliansen, men at det ikke kommer noen tidsplan.

I Litauens hovedstad henger det flere store reklameplakater som argumenterer for ukrainsk medlemskap «NÅ».

USAs president Joe Bidens bikortesje kjørte forbi et stort skilt hvor det sto at Ukraina ikke har «sju liv» og at Nato-lederne må skynde seg.

Støre: Diskusjoner om sikkerhetsforsikringer

Støre sier Nato står sammen med Ukraina, men er tydelig på at det ikke er aktuelt med et medlemskap før krigen er over.

– Vi støtter dem i deres forsvarskamp. Men det å ta Ukraina inn mens det pågår krig, har veldig store konsekvenser og følger. Da vil vi ende opp med en ren konfrontasjon mellom Nato og Russland, sier Støre.

– Så det må først bli fred i Ukraina, og så kan de komme inn i Nato?

– Det kommer diskusjon her også nå om såkalt sikkerhetsforsikringer eller garantier til Ukraina fra de store landene USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Det er mer innenfor en G7-ramme, det er ikke direkte Nato. Men jeg tror vi kommer til å se det uttrykt også her.

Støre sier Nato står sammen med Ukraina, men er tydelig på at det ikke er aktuelt med et medlemskap før krigen er over. Foto: Geir Olsen / NTB

Stoltenberg lover «positiv» beskjed

De fire allierte er ifølge AFP i forhandlinger om langsiktige våpenforpliktelser til Ukraina. Et alternativ skal være å gi Ukraina samme type våpenløfter som USA tidligere har gitt Israel.

Litauens president Gitanas Nauseda har på sin side insistert på at Natos artikkel fem, om at et angrep på én alliert er et angrep på alle, vil utgjøre «reelle sikkerhetsgarantier» som kan hindre Russland i å gå til nye angrep.

Nato-sjef Jens Stoltenberg lovet tirsdag at Nato kommer til å sende en «tydelig og positiv» beskjed om veien videre for Ukraina, skriver AFP.

Hurtigspor

Stoltenberg har selv jobbet for å få på plass et «hurtigspor» for Ukraina inn i alliansen. Han sa før toppmøtets start at tiden er inne for å gå bort fra den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan). Det vil bety en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad.

Mandag sa en ikke -navngitt tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP at de allierte er innstilt på å droppe MAP-kravet.

I 2008 ble forsvarsalliansens medlemmer enige om at både Ukraina og Georgia vil bli medlemmer på et tidspunkt, uten at de kom med konkrete løfter.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at han forstår at Ukraina ikke kan bli med i Nato så lenge krigen mot Russland pågår.