Av 1002 spurte sier 77 prosent at de er misfornøyd eller lite fornøyd med koalisjonsregjeringen til sosialdemokraten Olaf Scholz. I februar i fjor var tallet 64 prosent.

Også velgerne til de tre partiene i koalisjonen er lite fornøyd. 52 prosent av SPD-velgerne, 55 prosent av de grønne velgerne og 71 prosent av velgerne til høyreliberale FDP er lite fornøyd med regjeringens innsats.

En viktig grunn til misnøyen er en omstridt lov om fyring som tar sikte på en overgang til miljøvennlige løsninger. Mange er bekymret for hvor mye staten skal bidra med for at folk skal gå med på å skifte ut oljefyren sin.

I forrige uke ble loven stanset av landets forfatningsdomstol for å hindre at den blir presset gjennom i nasjonalforsamlingen uten skikkelig behandling.