– Russlands retorikk rundt atomvåpen er uvøren og farlig, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Han sier at Nato nøye overvåker hva Russland holder på med, og at de så langt ikke har sett noen endringer i atomutplasseringen som ville krevd et svar fra Nato.

– Men vi fortsetter å være årvåkne, legger generalsekretær Stoltenberg til.

Han sier at Nato heller ikke har sett noen tegn til bevegelse hos Wagner-gruppen i Belarus, en situasjon de også overvåker nøye.

I helgen utplasserte Polen over 1000 soldater øst i landet. Årsaken var bekymring for at Wagner-gruppens tilstedeværelse i Belarus kunne føre til økt spenning på grensen mellom de to landene.

Nato skal samle seg om videre våpenstøtte

Nato-toppmøtet skal komme med en erklæring om videre våpenstøtte til Ukraina. Generalsekretær Jens Stoltenberg omtaler dette som den viktigste oppgaven.

Slutterklæringen skal både handle om Ukrainas vei til Nato-medlemskap og videre militærstøtte.

– Jeg vil ikke kommentere den konkrete ordlyden nå, men vær trygg på at budskapet blir positivt, sterkt og samlet fra de Nato-allierte. Det handler både om veien framover mot medlemskap, men også om det som er den mest presserende oppgaven, som er militærstøtte, sa Stoltenberg på vei inn til toppmøtet i Vilnius.

Han gjentok budskapet om at det ikke er noe poeng å snakke om ukrainsk Nato-medlemskap med mindre Ukraina vinner krigen.

– Vi må sikre at Putin ikke vinner denne krigen, sa Stoltenberg.

F-16 – ikke en del av avtalen

Amerikanske kampfly til Tyrkia var ikke en del av avtalen der Recep Tayyip Erdogan ga grønt lys til Sveriges Nato-søknad, understreker Jens Stoltenberg.

– Det er en beslutning som må tas av USA, sier Natos generalsekretær på spørsmål i Vilnius om hvorvidt Tyrkia skal få kjøpe F-16-fly fra USA.

Tyrkia har vært tydelig på at det ikke har vært noen forbindelse mellom Sveriges Nato-søknad og ønsket om å kjøpe F-16, påpeker han.

– Jeg ønsker velkommen all dialog mellom Tyrkia og USA om F-16, men det er ikke en del av avtalen vi inngikk i går, sier Stoltenberg.