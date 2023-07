Russland mener Tyrkia er i ferd med å bli et uvennlig land

– De siste ukenes hendelser har dessverre vist klart hvordan Tyrkia jevnt og trutt fortsetter å endre seg fra et nøytralt land til et uvennlig land, sier Viktor Bondarev, som leder Det russiske føderasjonsrådets forsvars- og sikkerhetskomité til det statlige nyhetsbyrået Tass, ifølge CNN.

Bondarev viser til det han kaller en rekke «provoserende beslutninger», og peker på den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs besøk til Tyrkia i forrige uke. Han viser også til Ankaras støtte til Ukrainas forsøk på å bli Nato-medlem.

Bondarev trekker også fram at Tyrkia i forrige uke utleverte fem ukrainske soldater tilhørende Azov-bataljonen og som var blitt tatt som krigsfanger av russiske styrker i Mariupol i fjor.

Etter utleveringen, som skjedde under Zelenskyjs besøk i forrige uke, anklaget Russland Tyrkia for å ha brutt en avtale om at ukrainske krigsfanger tatt av russiske styrker, skulle bli værende i Tyrkia til krigen var over.

– Denne type oppførsel kan ikke kalle noe annet en et dolkestøt, sier Bondarev, som mener løslatelsen var et resultat av press fra Nato.

Den eneste grunnen til at Nato trenger Tyrkia er for å kunne «kontrollere stredene i Svartehavet og stabilisere eller destabilisere Midtøsten-regionen», hevder Bondarev, som også sier at Tyrkia burde vurdere «å gå ut av Nato og inngå allianse med Russland».