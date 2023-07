Professor: – Sverige har strukket seg langt

– Sverige har strukket seg langt. Det kan også være aspekter ved avtalen som vi ikke vet noe om, at amerikanerne kan ha gitt løfter om noe, men det skal jeg ikke påstå, sier Wigen til Dagbladet.

Han får støtte av forsker og høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

– For eksempel at Tyrkia nå får kjøpe F-16-fly eller sånne ting, at de får en fordel. Det har vært vanlig tidligere. Eller så har de brukt tilsvarende trusler, sier han til samme avis.