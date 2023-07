– Det er viktig, positivt og gledelig for Sverige, Norge, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter enighet mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld. Et samlet Norden i Nato vil gjøre alliansen sterkere og Norden tryggere, skriver Støre i en uttalelse på Twitter.

Statsministeren omtaler enigheten som historiske nyheter for Sverige, Norge, Norden og hele Nato.

– En forent nordisk region i Nato gjør alliansen sterkere og regionen vår mer sikker.

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ønsker Sverige velkommen i Nato.

– Sverige i Nato er viktig for Norge, Norge og hele alliansen, skriver hun.

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn kommenterer saken kort.

– Og der var Østersjøen et innhav i Nato, konstaterer han på Twitter.