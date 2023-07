Tyrkia godkjenner Sveriges Nato-søknad

Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson kom mandag kveld fram til enighet under samtaler i Vilnius i forkant av tirsdagens Nato-toppmøte.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kunngjorde utfallet under en pressekonferanse der han opplyste at Erdogan nå oversender den svenske Nato-søknaden til den tyrkiske nasjonalforsamlingen for ratifisering.

Erdogan har ifølge Nato-sjefen lovet å bidra til at nasjonalforsamlingen gjør dette.

Historisk

– Dette er et historisk steg som gjør alle Nato-allierte sterkere, sa Stoltenberg.

Hvor lang tid det vil ta før den tyrkiske nasjonalforsamlingen eventuelt ratifiserer svensk Nato-medlemskap, er ifølge Stoltenberg uklart.

Ungarn har heller ikke ratifisert den svenske Nato-søknaden og har sagt at det først vil skje dersom Tyrkia gir grønt lys.

– Ungarn har gjort det klart at de ikke vil være de siste til å ratifisere en svensk Nato-søknad, sa Stoltenberg da han fikk spørsmål om dette.

Se video: Putin: Rykteflom etter jente var på besøk

En god dag

– Det har vært en god dag for Sverige, konstaterte Sveriges statsminister Ulf Kristersson under en pressekonferanse i Vilnius mandag kveld.

Sverige og Tyrkia er ifølge ham enige om å etablere «en ny bilateral sikkerhetsdialog, et slags samarbeidsformat».

– Dette er en langsiktig satsing fra Sveriges side. Dette er ikke bare noe vi gjør for å få medlemskap i Nato, sier han.

Sikkerhetspakt

Ifølge Stoltenberg er Tyrkia og Sverige også enige om en sikkerhetspakt som blant annet inkluderer samarbeid i kampen mot terror. Hvordan dette samarbeidet skal skje, er uklart.

– Sverige og Tyrkia er enige om at terrorbekjempelse er langsiktig og vil fortsette etter at Sverige er en del av Nato, sa Stoltenberg.

Tyrkia anklager Sverige for å beskytte medlemmer av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som står på Tyrkias liste over terroristorganisasjon. Det er ikke kjent om Kristersson kom med nye innrømmelser om dette i samtalen med Erdogan.

Nato skal også etablere en egen koordinator for terrorbekjempelse, noe som skjer på forespørsel fra Erdogan, sa Stoltenberg.

EU-krav

Erdogan vakte en viss bestyrtelse da han mandag plutselig krevde at Tyrkias medlemskapsforhandlinger med EU, må gjenopptas før det var aktuelt å slippe Sverige inn i Nato.

Den tyrkiske presidenten hadde deretter et møte med EU-president Charles Michel i Vilnius, der de to ifølge Michel var enige om «å styrke samarbeidet» mellom Tyrkia og EU.

Ifølge EU-presidenten «utforsket de to også kommende muligheter for å få ny fart på samarbeidet mellom EU og Tyrkia og gjenopplive relasjonene». Hva det innebærer, er ikke kjent.

Tyrkia har vært kandidatland siden 1999, men forhandlingene om medlemskap stanset opp i 2016. Det som følge av EUs bekymringer om tyrkiske menneskerettighetsbrudd.

Kristersson bekreftet at Tyrkias forhold til EU var tema under samtalen med Erdogan.

– Fra svensk side støtter vi fortsatt et tettere samarbeid mellom Tyrkia og EU. Det kan dreie seg om en modernisert tollunion og også visumspørsmål, sier han.

Gledelig for Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Vilnius i forbindelse med Nato-toppmøtet, gleder seg over gjennombruddet.

– Det er viktig, positivt og gledelig for Sverige, Norge, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter enighet mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld, sier han.

– Et samlet Norden i Nato vil gjøre alliansen sterkere og Norden tryggere, sier Støre.

Finlands president Sauli Niinistö gleder seg også over at døra nå står åpen for svensk Nato-medlemskap.

– Finlands Nato-medlemskap er ikke komplett uten Sveriges, tvitret han mandag kveld.