Ukraina kan få «hurtigspor» inn i Nato

De allierte er innstilt på å droppe kravet om en såkalt MAP (Membership Action Plan) for Ukraina, sier en ikke-navngitt tjenesteperson mandag.

Tirsdag og onsdag samles Nato-landene til toppmøte i Vilnius.

Lang vei inn i Nato

MAP er en handlingsplan som mulige medlemsland i Nato må gjennom, før de blir medlemmer.

– MAP er bare ett av trinnene i Nato-prosessen. Selv om den blir fjernet, vil Ukraina fortsatt måtte gjennomføre flere reformer før de blir med i Nato, sier tjenestepersonen til nyhetsbyrået AFP.

Ukrainas vei til Nato-medlemskap har vært lang og kronglete. Den begynte i 1994, da Ukraina ble del av et Nato-program som fremmet militært samarbeid med tidligere sovjetrepublikker.

I 2002 kunngjorde daværende president Leonid Kuchma at Ukraina ønsket å bli med i Nato. Han fikk beskjed om at landet måtte fortsette å gjennomføre nødvendige reformer.

På Natos toppmøte i 2008 ble de allierte enige om at både Ukraina og Georgia «vil bli medlemmer» på et tidspunkt, uten å komme med noen konkrete løfter.

Må trolig vente enda lenger

I 2014 invaderte Russland Krim-halvøya. Nato fordømte annekteringen og trappet opp samarbeidet med den vestlig orienterte, ukrainske regjeringen.

Ukraina søkte om Nato-medlemskap 30. september 2022, sju måneder etter Russlands fullskala invasjon av landet.

I mai 2023 erkjente president Volodymyr Zelenskyj at det ikke er «realistisk» at Ukraina blir med i Nato så lenge krigen pågår. Samtidig etterlyste han en tydelig beskjed om at landet kommer til å bli tatt opp som medlem etter krigen.

USA har signalisert at Ukraina vil bli del av Nato i en ikke altfor fjern fremtid, men ikke på denne ukens toppmøte i Vilnius.