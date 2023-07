– Først må veien åpnes for et tyrkisk EU-medlemskap, så kan vi åpne for å få Sverige inn i Nato, akkurat som vi gjorde for Finland, sier Erdogan i et TV-intervju før avreise til Nato-toppmøtet i Vilnius.

Erdogan sier videre at dette kravet ble videreformidlet til USAs president Joe Biden da de to snakket sammen på telefon søndag.

– Jeg vil gjerne understreke en realitet, Tyrkia har ventet ved EUs inngangsdør i 50 år, sier Erdogan.

En lang prosess

Tyrkia søkte først om å bli medlem av Det europeiske økonomiske fellesskapet – en forgjenger til EU – i 1987. I 1999 fikk de kandidatstatus av EU, og i 2005 startet landet formelle medlemsforhandlinger med blokken.

Samtalene stoppet imidlertid opp i 2016 på grunn av europeiske bekymringer om tyrkiske menneskerettighetsbrudd. Kypros-konflikten har også lagt en kraftig demper på Tyrkias EU-ambisjoner.

Erdogan legger imidlertid ikke skjul på at EU-spørsmålet vil bli viktig for Tyrkia under Nato-toppmøtet i Vilnius denne uken.

– Nesten alle Nato-medlemmene er EU-medlemmer. Jeg henvender meg nå til disse landene, som har fått Tyrkia til å vente i over 50 år, og jeg vil henvende meg til dem igjen i Vilnius, sier han.

Flere krav

Erdogan understreker imidlertid at Sveriges Nato-inntreden også er avhengig av at betingelsene som ble avtalt under alliansens toppmøte i Madrid i fjor også bli oppfylt.

Avtalen i Madrid innebærer blant annet at Sverige lover å vise Tyrkia solidaritet og samarbeide i kampen mot terror i «alle dens former og manifestasjoner». Blant annet kan ikke Sverige støtte det kurdiske partiet PYD og dets væpnede gren YPG, PKK eller Gülen-bevegelsen. Tyrkia har også krevd at Sverige lover å ikke ha noen våpenembargo mot dem.

Erdogan sier samtidig at ingen bør forvente kompromisser fra Tyrkia i forhandlinger om svenskenes Nato-søknad under toppmøtet i Vilnius.

Tyrkia og Ungarn er de eneste to Nato-landene som ennå ikke har gitt Sverige grønt lys for å bli medlem av forsvarsalliansen.