Valgkommisjonen i det sentralasiatiske landet viste mandag morgen til foreløpige resultater fra søndagens presidentvalg.

Uten opposisjon av betydning var det ventet at Mirzijojev ville vinne.

Valget ble holdt tidligere enn normalt for å forlenge Mirzijojevs styre i ytterligere sju år. Det skjedde etter at han endret grunnloven for å fjerne bestemmelser som ville hindret ham i å fortsette etter 2026.

Ventet overlegen seier

Det var ventet at Mirzijojev ville sikre en overlegen seier, med kun tre symbolske opposisjonskandidater og bortimot ingen valgkamp.

Mirzijojev har brakt Usbekistan ut av isolasjonen landet var i siden han ble president etter den autokratiske forgjengeren Islam Karimovs død i 2016.

Det er åpnet for mer handel med utlandet, og det politiske systemet er til en viss grad liberalisert. Men det er fortsatt ingen opposisjonspartier eller opposisjonspolitikere av betydning, og det er aldri holdt valg som internasjonale observatører mener er frie og åpne.

Putin og Xi gratulerer

Som de andre sentralasiatiske tidligere sovjetrepublikkene har Usbekistan forsøkt å holde avstand til krigen i Ukraina og unngå å rammes indirekte av sanksjonene mot Russland.

Russlands president Vladimir Putin benyttet likevel anledningen mandag morgen til å gratulere Mirzijojev.

– Denne overbevisende valgseieren bekrefter din høye politiske autoritet og tyder på at du har bred støtte i folket for din omfattende reformpolitikk, sier Putin i et telegram publisert på Kremls nettsider.

Kinas president ringte også mandag Mirzijojev for å gratulere ham med seieren, ifølge statlige medier.

– Xi Jinping påpekte at i løpet av de siste årene, under vårt felles lederskap, så har forbindelsene mellom Kina og Usbekistan nådd et gjennombrudd i utviklingen. Samarbeidet på ulike felt er svært styrket, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV.