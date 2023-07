Guvernør: Sivile i angrep på boligområde i Zaporizjzja

Guvernør Jurij Malasjko opplyser mandag morgen at tre kvinner og en mann – alle i 40-årene – ble drept. Ifølge ham skjedde angrepet samtidig med at nødhjelp ble delt ut i Orikhiv.

Russland har utført 36 målrettede angrep på ti befolkede områder i fylket, hevder Malasjko. Det er uklart når angrepene skjedde.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke klart å verifisere påstandene. Begge parter nekter for at de utfører målrettede angrep i Ukraina, som Russland invaderte for over 500 dager siden.