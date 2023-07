Redd Barna: Palestinske barn behandles som dyr i israelsk fangenskap

86 prosent av palestinske barn som har blitt holdt i israelsk fangenskap, forteller at de ble slått.

69 prosent av barna forteller at de måtte kle seg nakne for å bli kroppsvisitert. Noen forteller også at de ble utsatt for vold og trusler av seksuell karakter.

Nesten halvparten av barna, 42 prosent, ble påført skader da de ble tatt til fange, blant annet i form av skuddsår eller beinbrudd. De fikk også bind for øynene og ble iført håndjern, og 65 prosent av dem ble hentet om natta.

Små bur

Redd Barna-rapporten «Injustice – Palestinian children’s experience of the Israeli military detention system» – bygger på intervjuer med 228 tidligere barnefanger fra den okkuperte Vestbredden.

Barna satt i israelsk fangenskap imellom én og 18 måneder, de fleste av dem etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker.

60 prosent av dem forteller at de ble plassert i isolat, enkelte i hele 48 dager.

Noen av barna forteller at de ble fraktet i små bur og utsatt for tøffe avhør uten å få juridisk bistand eller at omsorgspersoner var til stede. 58 prosent av dem ble også nektet kontakt med familien mens de satt i fangenskap.

Nektes mat og søvn

Mange av barna forteller at de ofte ble fratatt mat, vann og søvn mens de satt innesperret, og noen forteller også at de ble nektet helsehjelp.

– Jeg hadde en skade i beinet, var gipset og måtte krype for å kunne bevege meg. Jeg følte at kroppen min ble revet i stykker. Jeg hadde ingen stokk, og jeg ba stadig soldatene om hjelp, men ingen hjalp meg, forteller «Khalil». Han var 13 år da han ble tatt til fange.

– Soldaten truet med å drepe meg da han arresterte meg for andre gang. Han spurte om jeg ville lide samme skjebne som fetteren min, som var blitt drept. Han lovet meg at jeg ville lide samme skjebne, men at han ville sende meg i fengsel først, forteller «Khalil» videre.

– Han sa også at han ville komme tilbake etter meg, og jeg venter hele tiden på at den dagen skal komme, legger han til.

Måtte angi

Noen av barna tror de ble utsatt for overgrep for å presse dem til å angi andre, inkludert familiemedlemmer.

Moren til en 14-åring forteller at gutten ble overtalt til å angi broren i bytte mot løslatelse.

– Han var naiv og forsto ikke hva som skjedde. Han sa det de ba ham om å si, og noen dager senere kom de hjem til oss og arresterte den andre sønnen min, forteller hun.

Traumer

For mange av barna har tiden i israelsk fangenskap satt varige spor i form av traumer, går det fram av Redd Barna-rapporten.

– Etter at sønnen min ble løslatt, ville han bare være hos meg og sove ved siden av meg. Han nekter å forlate huset, forteller moren til en 14-åring.

– Han ble arrestert en tirsdagskveld, og nå føler han hver tirsdag at de er ute etter ham, forteller hun.

Behandles som dyr

Redd Barnas landdirektør i de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee, er opprørt over behandlingen palestinske barn får i israelsk fangenskap.

– Hvert år kommer mange hundre palestinske barn i kontakt med det israelske militære rettssystemet. Dette er de eneste barna i verden som opplever systematisk straffeforfølgelse i militære domstoler, sier han i en kommentar til rapporten.

Redd Barnas undersøkelser viser nok en gang at palestinske barn utsettes for alvorlige og omfattende overgrep av den israelske okkupantmakten, konstaterer han.

– Det finnes rett og slett ingen grunn til å slå og strippe barn, behandle dem som dyr eller frarøve dem framtida. Dette er en barnerettighetskrise som ikke lenger kan ignoreres. Det må bli slutt på dette voldelige militære interneringssystemet, sier Lee.

FN-kritikk

FNs barnefond (Unicef) konkluderte alt for ti år siden med at palestinske barn blir gjenstand for «omfattende, systematisk og institusjonalisert» mishandling fra israelske styrker og Israels militære rettssystem.

FNs generalsekretær António Guterres uttrykte også nylig dyp bekymring over skjebnen til palestinske barn i israelsk fangenskap.

I en rapport utarbeidet for Guterres i forrige måned går det fram at 42 palestinske barn ble drept av israelske styrker i fjor, de fleste av dem skutt med skarp ammunisjon.

FN har imidlertid høstet kritikk for ikke å sette den israelske hæren på sin svarteliste over dem som begår alvorlige overgrep mot barn i væpnede konflikter.