Kraftig regn og jordskred tar liv i Japan

En kvinne i 70-årene mistet livet da et jordskred traff huset hennes i Fukuoka-prefekturet på øya Kyushu mandag, melder kringkasteren NHK.

Tre andre er savnet etter at et jordskred traff to boliger i prefekturet Saga.

Værmeldingene går ut på at det kan komme ytterligere 200 millimeter regn over den nordlige delen av Kyushu fram til tidlig tirsdag morgen.

– Regnet blir kraftigere enn noe vi har sett her før, sier Satoshi Sugimoto, som leder prognoseavdelingen ved det japanske meteorologiske instituttet.