Zelenskyj varsler styrking av forsvaret på Belarus-grensen

Ukrainas prioritet er å styrke hele landets nordlige grense, uttaler Zelenskyj i sin daglige videotale.

Belarus er alliert med Russland. Russiske styrker gikk inn i Ukraina via Belarus da krigen startet i februar 2022. Tusener av russiske soldater er utplassert i Belarus. Eksperter mener imidlertid at det er lite sannsynlig at det vil bli igangsatt noe nytt angrep fra landet.

I talen takket han også nok en gang ukrainske soldater for innsatsen på slagmarken. Styrkene gjør fremgang i motoffensiven for å frigjøre områder fra den russiske okkupasjonen, ifølge ukrainsk militærledelse.