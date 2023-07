Biden har ankommet Storbritannia

Presidentflyet Air Force One landet på Stansted-flyplassen nord for London sent søndag kveld.

Mandag møter Biden statsminister Rishi Sunak i statsministerboligen i Downing Street i London.

Samme dag skal han i audiens hos kong Charles. Kongen og presidenten ventes å snakke om miljø og klima, saker som ligger den britiske monarkens hjerte nært.

Mandag kveld drar Biden videre til Litauens hovedstad Vilnius. Der skal han delta på den viktigste begivenheten på Europa-turen, nemlig Nato-toppmøtet tirsdag og onsdag.

Der skal de 31 medlemslandene diskutere temaer som krigen i Ukraina, Sveriges Nato-søknad og alliansens fremtid.

Biden vil legge press på Tyrkia for å få dem til å legge bort sin motstand mot å slippe inn svenskene, samtidig som han avviser at han vil gi Ukraina en snarvei inn i alliansen.

Biden skal også holde tale om utenrikspolitikk på Vilnius' universitet.

Den amerikanske presidenten avslutter Europa-besøket torsdag med en visitt til Natos ferskeste medlemsland Finland.