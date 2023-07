300 migranter savnet utenfor Kanariøyene

Gruppa Walking Borders sier to båter med 50–65 mennesker om bord hver, har vært savnet i minst 15 dager, mens den tredje med om lag 200 personer om bord, har vært savnet siden 27. juni.

Alle tre båtene forlot Kafountine sør i Senegal, som ligger drøyt 1700 kilometer fra Tenerife.

Kanariøyene har lenge vært et viktig mål for migranter fra Afrika sør for Sahara som prøver å komme seg til Europa. Men ferden over Atlanterhavet er svært farlig – enda farligere enn over Middelhavet. Minst 559 personer, hvorav 22 barn, døde mens de forsøkte å nå Kanariøyene i 2022, ifølge FNs migrantorganisasjon IOM.

– Familiene er svært bekymret. Det er drøyt 300 personer fra den samme delen av Senegal, de dro på grunn av ustabiliteten i landet, sier Helena Maleno i Walking Borders.