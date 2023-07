Han sier han vil at alle beslutninger skal tas på selve toppmøtet og ikke i forkant.

– Jeg reiser ikke til Vilnius for moro skyld dersom det er tatt beslutninger på forhånd, sier han i et intervju med den amerikanske TV-stasjonen ABC News søndag.

– Bør få klare sikkerhetsgarantier

Det to dager lange Nato-toppmøtet starter i Litauens hovedstad tirsdag, og Zelenskyj skal delta.

På toppmøtet skal lederne for Nato-landene blant annet diskutere hvordan Ukraina kan nærme seg medlemskap i alliansen og hva slags sikkerhetsgarantier landet kan få når Russlands krigføring en gang tar slutt.

– Ukraina bør få klare sikkerhetsgarantier så lenge vi ikke er med i Nato. Det er et svært viktig, sier Zelenskyj.

For tidlig å diskutere medlemskap

At Ukraina skal få en formell invitasjon om å slutte seg til alliansen under toppmøtet, kommer neppe til å skje.

Det er også USAs president Joe Biden klar på. I et intervju med CNN søndag sier han at Ukraina ikke er klar for Nato-medlemskap.

– Russlands krig i Ukraina må ta slutt før alliansen kan vurdere å la Kyiv slutte seg til oss, sier han.

Biden sier at mens det er for tidlig diskutere en ukrainsk medlemskap, vil Nato sørge for å gi Zelenskyj og hans styrker den sikkerheten og de våpen som de trenger for få en slutt på krigen med Russland.