Russlands og Tyrkias utenriksministre har drøftet kornavtalen

De to skal blant annet ha diskutert situasjonen i Ukraina samt kornavtalen, som utløper 17. juli.

Russland har truet med å forlate avtalen, som åpner for at Ukraina kan eksportere korn og flere andre jordbruksvarer over Svartehavet uten fare for angrep fra russisk hold.

Russerne mener deres egne ønsker om å få eksportere matvarer ikke er blitt imøtekommet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa lørdag at han forsøker å legge press på Russland så de forlenger avtalen i minst tre måneder. Tyrkia var sentrale i framforhandlingen av avtalen i fjor sammen med FN.