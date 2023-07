Ifølge guvernøren førte ikke hendelsen på Krim-halvøya til noen skader, verken på materiell eller personer. Han spesifiserte ikke hvor raketten ble skutt opp fra.

Over Kertsjstredet ved byen som ble beskutt, går det ei bru som forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya. I oktober i fjor ble den delvis ødelagt i en kraftig eksplosjon.

Lørdag skrev Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar i et innlegg på Telegram at angrepet var rettet mot Moskvas forsyningslinjer. Hun bemerket at det var 273 dager siden det første angrepet på brua, ifølge Business Insider som legger til at det også markerer 500 dager med krig i Ukraina.

Selv om ukrainske myndigheter ikke tidligere har påtatt seg ansvaret for angrepet, har de antydet det.

I tillegg til å ydmyke den russiske ledelsen, sørget angrepet for å hindre at russiske forsyninger ble transportert til Krim. Kjøretøytrafikken ble først fullstendig gjenopprettet i februar, mens jernbanen over stredet var operativ igjen i mai, ifølge The Moscow Times.

Russland annekterte Krim, der de har sin Svartehavsflåte, fra Ukraina i 2014.

Video: Ukraina advarer: — Det er meldt storm