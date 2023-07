Bakgrunnen for den nye ordren skal være etterdønningene fra det væpnede opprøret da 25.000 Wagner-soldater marsjerte mot Moskva.

Da Prigozjin plutselig ga kontraordre om å avbryte marsjen, ble det først utstedt arrestordre, før det ble fremforhandlet en avtale med presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, om fritt leide til Belarus.

Mislykket russisk rekruttering - tomme leire i Belarus



I henhold til en avtale, som Belarus' president Aleksandr Lukasjenko forhandlet fram for å få slutt på Wagner-gruppas opprør, fikk gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, tilbud om eksil i Belarus. Foto: NTB

I mellomtiden har Belarus tilbudt Wagner Gruppen flere store leire som kan huse mange tusen mann. Foreløpig har ikke leiesoldatene tatt imot tilbudet om husly.

Samtidig prøver russiske myndigheter å rekruttere Wagner-soldater til den regulære russiske hæren. Dette skal foreløpig ikke ha vært særlig vellykket, men det er fortsatt stor usikkerhet om hva som vil skje med den store og veltrente gruppen av leiesoldater.

ISW: Prigozhin har fått tilbake penger og våpen

Ifølge Institute for the study of war (ISW) er den siste utviklingen at Prigozjin ber om en timeout. I stedet for å slåss mot ukrainere, skal soldatene nå hvile ut før nye, blodige kamper. Gruppen har allerede mistet titusenvis av soldater.

Ordre om sommerferie er allerede gitt, og det er derfor ikke ventet at soldatene vil delta i strid før tidligst i løpet av august.

Ifølge ISW skal Prigozhin ha fått tilbake både pengene og våpnene sine. Vladimir Putin skal selv ha forsikret Wagner-sjefen om at han ikke risikerer å bli stilt for retten. Heller ikke soldatene som deltok i det væpnede opprøret vil bli straffet, men kan bevege seg fritt i Russland.

Militærblogger: Kreml prøver å ta kontroll med Wagner i Afrika og Midtøsten

En fremtredende russisk militærblogger har publisert et intervju med en talsmann for Wagner-gruppen, Anton «Lotos» Yelizarov. Han bekrefter at Prigozjin personlig har beordret alt Wagner-personell i Ukraina om å ta permisjon i en uspesifisert periode.

I mellomtiden er det ventet at Kreml vil forsøke å sikre at de har kontroll over Wagner-ledelsen og gruppens personell i Afrika og Midtøsten.

Ifølge en syrisk militærkilde i Damaskus skal en gruppe russiske militæroffiserer raskt ha blitt sendt til Syria for å ta kontroll over Wagner-styrkene etter at Prigozjin kunngjorde starten på det væpnede opprøret.

Nektet å signere



Den russiske generalen Sergej Surovikin (til venstre) er pågrepet, ifølge Moscow Times. Nå melder ISW at forsvarsminister Sergej Sjojgu kan bli byttet ut. Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP / NTB Foto: NTB

Tre kilder hevder at det russiske forsvarsdepartementet har kuttet lønnen for Wagner-personell. I tillegg ble dusinvis av Wagner-personell fløyet til et uspesifisert sted med russiske fly da de nektet å signere kontrakter med det russiske departementet.

ISW tolker Kremls raske aksjon i Syria som et tegn på at Kreml ikke er sikre på at Wagner-soldater ikke vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for de russiske styrkene i Syria eller Russland.