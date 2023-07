Nato-lederne møtes i Vilnius 11.–12. juli for å ta opp et bredt spekter av temaer.

Zakharova anklaget Ukraina for systematisk påføring av skade på atomkraftverket, og mente at toppmøtets hovedoppmerksomhet bør vies til dette.

– Tross alt vil det store flertallet av alliansemedlemmene være i atomkraftverkets direkte påvirkningssone, skrev hun på meldingsappen Telegram.

Vilnius ligger rundt tusen kilometer fra atomkraftverket, som er Europas største.

Både Russland og Ukraina har anklaget hverandre for å planlegge å angripe anlegget. Det ligger i russiskkontrollert territorium i Ukrainas Zaporizjzjia-region, nær frontlinjen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere dager advart om den alvorlige trusselen ved anlegget.

Eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået som er på atomkraftverket, sier at de ennå ikke har sett tegn til miner eller eksplosiver ved anlegget. De uttaler imidlertid at de trenger mer tilgang for å være sikre.

Støre spent før Nato-toppmøte: – Det blir historisk viktig

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.h.) er fornøyd med at Jens Stoltenberg fortsetter som Natos generalsekretær i ett år til. Foto: Heiko Junge / NTB

Norge får en ny rolle når Nato skal lage planer for flere år framover. – Dette blir et historisk viktig Nato-møte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det er første gang siden slutten av den kalde krigen at man vedtar nye forsvarsplaner. Det er nye oppdaterte regionale planer, en ny kommandostruktur og nye mål for medlemslandene, sier statsministeren (Ap) til NTB.

Han deltar på toppmøtet i Vilnius sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og statsledere fra de 30 andre medlemslandene.

I de nye planene som skal vedtas, går Nato i større grad over til å styrke medlemslandenes evne til å forsvare seg selv, etter flere år hvor det har vært mye fokus på utenlandsoperasjoner.

– For Norge er dette positivt, sier Støre.

Flere øvelser i Norge

Natos nye forsvarsplan og kommandostruktur vil også få konsekvenser for hvordan vi organiserer Forsvaret i Norge.

Norge vil i større grad få en rolle som transittland for allierte forsterkninger som kommer over Atlanterhavet fra USA og som skal videre til de andre nordiske landene.

– Med Finland i Nato og Sverige på vei inn, blir det avgjørende med et godt nordisk samarbeid, sier Støre.

Prinsippet om at vi ikke skal ikke ha utenlandske baser i Norge ligger fast, understreker Støre. Men endringene kan kreve utbygging og oppgraderinger av sivil og militær infrastruktur.

– Det kommer også til å være flere viktige øvelser på norsk jord framover. Det positivt for Norge, sier Støre.

Ukraina-satsing

Bakteppet for grepene som nå gjøres i Nato, er Ukraina-krigen og en mer urolig tid i Europa.

På toppmøtet til uken skal Nato også vedta en plan for å knytte Ukraina tettere til Nato. Målet er å innlemme landet i alliansen på sikt.

– Vi vil gjøre Ukraina sterkere og lage en visjon for fremtiden, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han fredag hadde pressekonferanse i Brussel forkant av Nato-toppmøtet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også meldt sin ankomst til Vilnius, hvor han skal delta på første møtet i det nyopprettede Nato-Ukraina-rådet.

– Toppmøtet vil sende en klar melding: Nato står samlet. Og Russlands aggresjon vil ikke lønne seg, sa Stoltenberg.

Sverige-drama

Den store jokeren i forkant av møtet er også Sveriges søknad om å bli medlem i alliansen.

Alle landene må godkjenne søknaden, men Tyrkia og Ungarn blokkerer fortsatt planene. Opprinnelig var planen å innlemme Sverige i alliansen før toppmøtet, men dette er fortsatt i spill.

Mandag gjør Stoltenberg nok et forsøk på å få fart på prosessen når han møter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Vilnius i forkant av toppmøtet.

Støre håper at Sverige blir medlem så fort som mulig.

– Sverige burde vært medlem allerede. Tyrkia sitter med det kortet på hånden. Jeg har inntrykk av at samtalene har kommet langt, men det er ikke samtaler vi har deltatt i, sier han til NTB.

Med Finland nylig innlemmet i Nato og Sverige på vei inn, blir samarbeidet i Norden ekstra viktig, mener Støre.

Krever mer penger

Fredag la Nato fram nye tall som viser at medlemslandene planlegger å bruke 8,3 prosent mer på forsvar neste år. Men Stoltenberg har gitt medlemslandene klar beskjed om at budsjettene må økes ytterligere.

Kun elleve av alliansens 31 medlemsland oppfyller i 2023 målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Dette blir også tema på møtet.

– Vi forventer at dette tallet vil stige betraktelig neste år, sier generalsekretæren.

I Norge har regjeringen lovet å oppfylle toprosentmålet innen 2026. Forsvarsbudsjettet skal derfor økes med rundt 3,8 milliarder kroner årlig fram til det.

Etter Nato-møtet drar Støre videre til Helsingfors for et toppmøte med USAs president Joe Biden og de andre nordiske lederne. Hva som står på agendaen, er noe uklart.

– Det er en måte å understreke de nære båndene mellom Norden og USA på. Det er en fin tradisjon, sier Støre.