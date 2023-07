Valg i Usbekistan for å gjenvelge presidenten

Valget blir holdt tidligere enn normalt for å forlenge Mirzijojevs styre i ytterligere sju år etter at han endret grunnloven for å fjerne bestemmelser som ville hindret ham i å fortsette etter 2026.

Mirzijojev har brakt Usbekistan ut av isolasjonen landet var i, siden han ble president etter den autokratiske forgjengeren Islam Karimovs død i 2016.

Det er åpnet for mer handel med utlandet, og det politiske systemet er til en viss grad liberalisert. Men det er fortsatt ingen opposisjonspartier eller opposisjonspolitikere av betydning, og det er aldri holdt valg som internasjonale observatører mener er frie og åpne.

Mirzijojev fikk i en folkeavstemning i april støtte til å oppheve grunnlovsbegrensningen på to perioder for presidenter og forlenget hver periode fra fem til sju år.

Som de andre sentralasiatiske tidligere sovjetrepublikkene forsøker Usbekistan å holde avstand til krigen i Ukraina og unngå å rammes indirekte av sanksjonene mot Russland.

Offisielt er landet nøytralt. Regjeringen støtter de vestlige sanksjonene samtidig som et normalt forhold til Russland forsøkes opprettholdt.

Usbekistan(©NTB)