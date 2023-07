Zelenskyj ønsket krigsfanger velkommen hjem

«Hjem» skrev Zelenskyj som tekst til et bilde han la ut på sin Telegram-konto. Bildet viser ham sammen med tre offiserer fra Azov-regimentet og to offiserer fra regjeringshæren og nasjonalgarden om bord på et fly.

Offiserene ble deportert til Tyrkia etter at de ble tatt til fange da Mariupol falt i fjor. De ble lørdag løslatt mens Zelenskyj var i Istanbul til møter med president Recep Tayyip Erdogan, og reiste hjem sammen med ham.

Mariupol ble et episenter for kampene etter at Russland invaderte Ukraina i fjor, og kampene rundt byen varte i flere måneder. Flere tusen soldater, blant dem medlemmer av det høyrenasjonalistiske Azov-regimentet, holdt stand i stålverket til de overga seg i mai.

Russland har ofte vist til Azov-regimentet når de hevdet at de måtte invadere Ukraina for å frigjøre landet fra nazister og fascister.

Russland hadde først planer om å stille tilfangetatte Azov-krigere for retten, men endte med å sende dem til Tyrkia på betingelse av at de ble der til krigen var slutt.

Russland reagerte med harme på at offiserene fikk vende tilbake til Ukraina. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov kalte det er brudd på avtalen med både Tyrkia og Ukraina.