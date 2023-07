Diplomat-delegasjon har besøkt Jenin

Delegasjonen fikk se de omfattende ødeleggelsene i leiren som følge av Israels militæroperasjon tidligere denne uken.

Militæraksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år, og det ble brukt både fly, droner og store bakkestyrker.

Tolv palestinere ble drept, mens over hundre ble såret. Ifølge Israel var alle palestinerne som ble drept, militante. På israelsk side ble en soldat drept.

- Voldsspiralen må ta slutt

EUs utsending til de palestinske områdene, Sven Kühn von Burgsdorff, kritiserer Israel for maktbruken.

– Vi er bekymret over utplasseringen av våpen og våpensystemer, noe som stiller spørsmål ved den militære proporsjonaliteten i operasjonen, sier Burgsdorff, som ledet lørdagens diplomat-delegasjon.

– Voldsspiralen må ta slutt, den kan ikke fortsette. Dersom det ikke blir en politisk løsning på konflikten, kommer vi til å stå her om en uke, om en måned, om et år uten at noe endrer seg, legger han til.

Kilometervis med vann- og kloakkrør er ødelagt

Det israelske angrepet førte også til store materielle ødeleggelser i Jenin. Mange bolighus og skoler ble ødelagt, det samme ble mye infrastruktur. Ifølge FN er til sammen åtte kilometer med vannrør og tre kilometer med kloakkrør ødelagt.

Mens diplomatene gikk gjennom leiren, tittet innbyggere fram fra store granathull i vegger. Samtidig testet lokale palestinske myndigheter et nytt varslingssystem som skal advare om framtidige angrep.

Flyktningleiren i Jenin er et av de fattigste og tettest befolkede områdene på den okkuperte Vestbredden. Om lag 18.000 mennesker bor på et område som er 0,43 kvadratkilometer stort.