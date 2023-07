Putins utfordrer: Revolusjonær eller rasist?

Aleksej Navalnyj sitter for øyeblikket fengslet i Moskva. Han anses som en av de viktigste lederne for den ikke-systemiske opposisjonen i Russland.

Navalnyj er utdannet advokat, men har jobbet som blogger og youtuber. I tillegg har han organisert protester og er en kjent antikorrupsjons-aktivist.

Nå hersker det kontroverser rundt ytringer 46-åringen tidligere har kommet med.

Det skriver Euronews.

Populær blant unge

Nylig skal Navalnyj ha oppfordret hans følgere til å ytre motstand mot Russlands krigføring i Ukraina. Dette er en side av opposisjonslederen som ikke har blitt vist før, skriver Euronews.

Det er nemlig flere sider til Navalnyjs identitet, mener Jade McGlynn. Hun er spesialisert innen russisk politikk ved Kings College i London, og forteller at forskjellige grupper ser på Navalnyj på ulike måter.

For tilhengerne hans, som i stor grad består av unge, representerer Navalnyj en sjelden gallionsfigur for en følelse av motstand til de etablerte styresmaktene.

En mørkere side

Andre kan derimot skimte en annen side av opposisjonslederen.

Navalnyj har nemlig tidligere ytret kontroversielle meninger om muslimer fra Kaukasus, Georgia og Sentral-Asia som kommer som innvandrere til Russland.

– Innvandrere fra Sentral-Asia bringer inn narkotika [til Russland],» sa Navalnyj i et intervju i 2012, ifølge Euronews.

Uttalelsen kom som et forsvar til at han ønsket et «realistisk» visum for folk fra Tajikistan og Uzbekistan.

Fortid som nasjonalist

Ifølge McGlynn stammer ytringene fra Navalnyjs politiske fortid i nasjonalistbevegelsen.

Selv om han i nyere tid har reflektert over dette, kan fortiden hans endre Vestens syn på opposisjonslederen, mener hun.

– Han pleide å delta i den russiske marsjen, en veldig høyreekstrem nasjonalistisk gruppe som bruker slagordet 'Russland for etniske russere'. Alle som forventer at Navalnyj skal være en ideell vestlig liberal demokrat tar feil, sier hun til Euronews.

Navalnyjs politiske ideologi påvirker imidlertid ikke hans popularitet i Russland, siden hans holdning mot korrupsjon og oligarker slår an, sier McGlynn.