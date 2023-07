Sunak understreker lørdag at Storbritannia er blant de 123 landene som har underskrevet konvensjonen om forbud mot produksjon og bruk av klasevåpen, og han påpeker at Storbritannia heller vil støtte Ukrainas kamp mot de russiske invasjonsstyrkene med stridsvogner og langdistansevåpen.

Mandag skal Sunak møte president Joe Biden i London før de begge reiser til Vilnius for å delta på Nato-toppmøtet tirsdag og onsdag.

Fredag kunngjorde Biden-administrasjonen at den besluttet å gi Ukraina klasevåpen, noe ukrainerne har bedt om. Begrunnelsen er at USAs egne lagre av artillerigranater begynner å tømmes og at Ukraina er i ferd med å gå tom for ammunisjon.

USAs beslutning om klasevåpen-leveranser har blitt møtt med kritikk fra mange hold.