Nye protester i Frankrike

Lørdag ettermiddag samlet demonstranter seg i flere franske byer for nok en gang å protestere mot drapet på en 17 år gammel gutt for to uker siden. Gutten ble skutt og drept av en politibetjent da han forsøkte å stikke av fra en trafikkontroll.

I Strasbourg marsjerte flere hundre demonstranter med bannere med teksten «i sorg og sinne». En planlagt demonstrasjon i Marseille ble flyttet ut av sentrum av byen etter ordre fra politiet.

Se video: 17-åring skutt: – Utilgivelig

I utkanten av Paris ble stemningen anspent etter at en domstol fredag la ned forbud mot en planlagt protestmarsj lørdag til minne om Adama Traorés, en ung svart mann som ble drept av politiet i 2016.

Siden Traorés ble drept, har det vært holdt en årlig protestmarsj i forstaden Beaumont-sur-Oise mot politivold og til minne om han. Men etter at årets marsj ble forbudt, har Traorés' søster Assa oppfordret folk til å møte opp på Place de la République i sentrum av Paris i stedet.

Frankrike har vært preget av store og til dels voldelige demonstrasjoner siden drapet på 17 år gamle Nahel i Nanterre 27. juni. Politimannen som skjøt ham, er under etterforskning.