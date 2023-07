To henrettet i Iran for angrep på helligdom

IS påtok seg ansvaret for angrepet, og i retten sa de to mennene at de hadde vært i kontakt med IS i Afghanistan og hjulpet til med å organisere angrepet på Shah Cheragh-helligdommen i Shiraz i oktober.

En video fra et overvåkingskamera viste hvordan en mann kom inn i helligdommen med et gevær i en sekk og ga seg til å skyte mens folk prøvde å rømme eller gjemme seg.

Gjerningsmannen, som var fra Tadsjikistan, ble skutt på stedet og døde senere på sykehus av skadene.

IS har flere ganger iverksatt angrep i Iran, blant annet et dobbeltangrep på nasjonalforsamlingen og et på graven til ayatolla Khomeini.